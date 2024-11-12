Kırıkkale'de Hükümlü Yakalandı

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Kırıkkale'de polis operasyonuyla, hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri operasyonlarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan çok sayıda hükümlüleri yakaladı. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 23 yıl 14 ay 35 gün hapis cezası olan hükümlü A.K., Kaletepe Mahallesi'ndeki ikametinde yakalanarak işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi; ardından da cezaevine gönderildi.

Ayrıca, "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası olan S.V., emniyet ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınarak Keskin Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

Operasyon kapsamında, aralarında 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan M.N., 5 yıl hapis cezası bulunan G.S., çeşitli suçlardan aranan A.A., Afgan uyruklu R.B.M. ve dolandırıcılık ile hakaret suçlarından aranan U.Y.'nin de bulunduğu şüpheliler, adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - KIRIKKALE