Kırıkkale\'de İki Şüpheli Uyuşturucu Ticareti Sebebiyle Tutuklandı

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Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, sokak satıcılarının tespitine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 298 adet sentetik ecza hapı ile 16 gram metamfetaminle yakalanan Ş.C. ve G.O., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE