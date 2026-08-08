İnşaat halindeki dubleks evin çatısı alevlere teslim oldu
Kırıkkale Osmangazi Mahallesi'nde inşaatı devam eden dubleks evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Kırıkkale'de inşaatı devam eden dubleks evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangın, Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatı devam eden dubleks bir evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri, yangının ardından çatıda soğutma çalışması yaptı.
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