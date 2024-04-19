Kırıkkale'de Kayıp Lise Öğrencisi Aranıyor - Son Dakika
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Kırıkkale'de Kayıp Lise Öğrencisi Aranıyor

Kırıkkale\'de Kayıp Lise Öğrencisi Aranıyor

Kırıkkale'de yaşayan 15 yaşındaki lise öğrencisi Gözde Nehir Akbulut, okula gitmek için evden ayrıldıktan sonra iki gündür haber alınamıyor. Acılı anne Nuray Akbulut, kızının bulunmasını istiyor. Polis ekipleri, kayıp ihbarı üzerine arama çalışmalarına başladı.

19.04.2024 15:00  Güncelleme: 15:04
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Kırıkkale'de okula gitmek için evden ayrılan 15 yaşındaki lise öğrencisi Gözde Nehir Akbulut'tan iki gündür haber alınamıyor. Acılı anne Nuray Akbulut, kayıp kızının bulunmasını istiyor.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale yaşayan Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Gözde Nehir Akbulut, bir süredir kaldığı ablasının evinden dün sabah saatlerinde okula gitmek için ayrıldı. Okula gitmediğini öğrenen Nuray-Şinasi Akbulut çiftçi, 15 yaşındaki kızlarından haber alamayınca durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan kayıp ihbarı sonrası Gözde'yi bulmak için arama çalışması başlattı. Polis, okul ve çarşı merkezindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Acılı anne Nuray Akbulut, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının bir süredir doğum yapan ablasının yanında kaldığını belirtti.

Okula hiç gitmediğini ifade eden Akbulut, "Ablası doğum yaptığı için ablasında kalıyordu okulda yakındı. Okula gidiyor diye çıkıyor, okula gitmiyor. Gitmeyince de dönüş saatinde 'anne kaçta geliyordu" dedi. Bende '4.5' dedim. Baktık okula o gün hiç gitmemiş. Sonra ben geldim okul idaresine kimseyi bulamadım. Emniyete gittik haber verdik. Herkes 'şuarada görüldü' diyor. Oraya gidiyoruz aslı yok hiçbir şey bulamıyoruz" dedi.

Akbulut, "Arkadaşının bir tanesi 'dolmuş durağında saat 9.30 gibi gördüm gidiyordu' dedi. Tek başına deniliyor, yanında bir kişi var denildi. Okuldan da kimse 'kızının geldi gitti' diye arama olmadı. Aramaya ulaşmaya çabaladım. Görenlerin duyanların yardımını istiyorum" diye konuştu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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