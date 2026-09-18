Kırıkkale'de kimyasal gaz senaryolu tatbikata 257 personel katıldı - Son Dakika
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Kırıkkale'de kimyasal gaz senaryolu tatbikata 257 personel katıldı

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Kırıkkale\'de kimyasal gaz senaryolu tatbikata 257 personel katıldı
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Kırıkkale'de TAMP kapsamında kimyasal gaz yayılımı senaryosuyla "Bölge Düzeyi Endüstriyel Kaza Masabaşı ve Saha Tatbikatı" düzenlendi. Tatbikatta 257 personel ile 239 araç görev alırken, 5 ilden AFAD ekipleri kente sevk edildi.

Kırıkkale'de, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında kimyasal gaz yayılımının konu edildiği "Bölge Düzeyi Endüstriyel Kaza Masabaşı ve Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi. Tatbikatta 257 personel ile 239 araç görev aldı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan tatbikata, senaryo gereği kentte endüstriyel kaza sonucu kimyasal gaz yayılımı meydana geldiği varsayıldı. TAMP kapsamında destek il olarak Ankara, Çankırı, Çorum, Kırşehir ve Yozgat'taki AFAD müdürlüklerinden ekiplerin Kırıkkale'ye sevk edildi, senaryo üzerinden çalışmalar yürütüldü. Muhtemel bir endüstriyel kazada kurumların yerine getirmesi gereken görev ve sorumluluklar, 26 farklı olay sürümü üzerinden test edildi.

Tatbikatın masabaşı bölümü, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirildi. İlgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katıldığı toplantıda tatbikatın planlaması, senaryosu ve uygulaması ele alındı. Afet gruplarının görev ve sorumlulukları ile risk azaltma, hazırlık ve müdahale çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Saha bölümünde ise Pehlivan ve Sarıibrahim, AFAD Koordinasyon Tırı'nda yürütülen çalışmaları takip etti. Çankırı AFAD İl Müdürü Mehmet Tahir Göktaş, ekiplerin görev paylaşımı ve saha faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Programda ayrıca muhtemel Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) olaylara karşı hastanelerin acil durum planları, olay bölgesinde oluşturulan sıcak, ılık ve soğuk alanlardaki çalışma sistemi ile KBRN olay yeri yönetimi değerlendirildi. Ekiplerin müdahale yöntemleri sahada uygulamalı olarak test edildi.

Tatbikata AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin, AFAD Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Ali Öncü, daire başkanları, AFAD il müdürleri, ilgili kurumların temsilcileri ve müdahale ekipleri de katıldı.

Kaynak: İHA
Acil DurumKırıkkaleGüvenlik3. SayfaÇevreKazaAFADSon Dakika

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