Kız isteme merasiminde meşale yakıp yol kapatan damat adaylarına ceza

Kırıkkale'de bir grup vatandaşın katılımıyla yapılan "kız isteme" merasiminde yolu kapatıp meşale yakan iki damat adayına polis ekiplerince toplam 13 bin 397 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de Gürler Mahallesi 679. Sokak'ta "kız isteme" merasimi düzenleyen A.E.E. (22), bir grup vatandaşla birlikte meşale yakarak yolu kapattı.

MEŞALE YAKAN DAMAT ADAYINA ŞOK

İl Emniyet Müdürlüğünce sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, damat adayının merasim için düğün izni aldığını ancak yol kapatma izninin bulunmadığını belirledi.

Ayrıca otomobille yolu kapattığı gerekçesiyle Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerini ihlal ettiği tespit edilen damat adayına 7 bin 491 TL, emre aykırı davranıştan da 2 bin 953 TL para cezası kesildi.

AYNI KENTTE İKİNCİ OLAY

Bir diğer olay ise Tepebaşı Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde yaşandı. Y.Ç. (23), kız isteme merasimi sırasında araç konvoyuyla yolu kapatıp meşale kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine yapılan incelemede damat adayının herhangi bir izin belgesinin bulunmadığı belirlendi. Y.Ç.'ye emre aykırı davranıştan 2 bin 953 TL idari para uygulandı.