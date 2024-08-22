Kırıkkale\'de Kökü Çürüyen Ağaç Hafif Ticari Aracın Üzerine Devrildi

3.Sayfa

Kırıkkale'de kökü çürüyen bir ağaç park halindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi. Araçta maddi hasar oluşurken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, Yenidoğan Mahallesi Zafer Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kökü çürüyen bir ağaç, park halindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi. Hafif ticari araçta maddi hasar meydana gelirken, ağacın devrildiği alanda kimsenin bulunmaması sayesinde can kaybı ya da yaralanan olmadı. Ağacın devrildiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zafer Caddesi, trafik ekiplerince geçici olarak trafiğe kapatıldı. Belediye ve itfaiye ekiplerinin ortak müdahalesi ile devrilen ağaç kısa sürede kaldırıldı. Hasar gören aracın çekici yardımıyla olay yerinden alınmasının ardından cadde trafiğe açıldı. - KIRIKKALE