Kırıkkale'de Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 5 Yaralı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 5 Yaralı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

16.06.2024 21:36
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Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.E. idaresindeki 06 BH 4845 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Sürücü İ.E. ile aynı aileden olduğu öğrenilen Y.Ş., R.Ş. M.Ş. ve Y.Ş. yaralandı. Kazayı hafif şekilde atlayan yaralılar, farklı bir araçla hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 5 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 5 Yaralı - Son Dakika
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