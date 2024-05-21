Kırıkkale'de Kontrolden Çıkan Otomobilin Sürüklendiği Kazada 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Kontrolden Çıkan Otomobilin Sürüklendiği Kazada 2 Kişi Yaralandı

Kırıkkale\'de Kontrolden Çıkan Otomobilin Sürüklendiği Kazada 2 Kişi Yaralandı

Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu üzerindeki Yahşihan ilçesinde meydana gelen kazada, F.Y. idaresindeki otomobil refüje çarptı ve yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada sürücü ile yanındaki bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

21.05.2024 03:43
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Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin yaklaşık 100 metre sürüklendiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale- Ankara D200 kara yolu üzerindeki Yahşihan ilçesinde meydana geldi. F.Y. idaresindeki 71 AY 463 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüje çarptı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazada, 23 yaşındaki sürücü ile yanında bulunan E.İ. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kullanılamaz hale gelen otomobil de çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Kontrolden Çıkan Otomobilin Sürüklendiği Kazada 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Kontrolden Çıkan Otomobilin Sürüklendiği Kazada 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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