Kırıkkale\'de Milyonlarca Boş Makaron Ele Geçirildi

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Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 milyon 140 bin boş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak ürün ticaret yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, KOM ve İstihbarat Şubeleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, 2 milyon 140 bin boş makaron ele geçirildi. Operasyonda İ.T. ve M.K. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE