Kırıkkale'de Motosiklet Kazası: Sürücü Kaçtı, İki Yaralı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Motosiklet Kazası: Sürücü Kaçtı, İki Yaralı

Kırıkkale\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Kaçtı, İki Yaralı

Kırıkkale-Ankara D200 kara yolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan motosiklet devrildi ve sürücü yaralı halde olay yerinden kaçtı. Kazaya karışan otomobildeki iki kişi de yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, motosiklet sürücüsünü bulmak için arama çalışmaları başlatıldı. Kazada kullanılan motosiklet ve otomobil incelenmek üzere otoparka çekildi.

03.09.2024 00:25
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Kırıkkale'de kontrolden çıkan motosiklet devrilip metrelerce sürüklendi. Devrilen motosikletin sürücüsü yaralı halde tek ayakkabıyla kaçarken, kazaya karışan otomobildeki 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Ankara D200 kara yolu üzerindeki Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Dinlenme Tesisleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 DZY 448 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp metrelerce sürüklenerek kullanılmaz hale geldi. Kaza sonrası sürücü, yaralı halde olay yerinden kaçtı. Yol kenarında bulunan ayakkabı ve kaskın, kaçan sürücüye ait olduğu tahmin ediliyor. İ.Y. yönetimindeki 52 AFE 903 plakalı otomobil de yoldaki motosiklete çarptı. Bu kazada da sürücü İ.Y. ve yanındaki yolcu yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İki yaralı da sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Trafik ekipleri, kaza alanında güvenliği sağlayarak trafiği kontrollü bir şekilde tek şeritten devam ettirdi. Kazaya karışan araçlar incelemenin ardından çekiciyle otoparka götürüldü. Ekipler, motosiklet sürücüsünü bulmak için arama çalışması başlattı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Motosiklet Kazası: Sürücü Kaçtı, İki Yaralı - Son Dakika

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