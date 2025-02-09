Kırıkkale'de Narkotik Köpeklerle Uyuşturucu Mücadelesi - Son Dakika
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Kırıkkale'de Narkotik Köpeklerle Uyuşturucu Mücadelesi

Kırıkkale\'de Narkotik Köpeklerle Uyuşturucu Mücadelesi

Kırıkkale'de narkotik köpekleri Adam ve Yuri, uyuşturucu tespitinde kritik rol oynuyor.

09.02.2025 10:06
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43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de denetimlerini aralıksız sürdüren narkotik polisi, en büyük destekçileri dedektör köpekler "Adam" ve "Yuri" ile suçlulara göz açtırmıyor. Düzenli eğitimlerle hassasiyetleri artırılan özel eğitimli köpekler, gizli bölmelere saklanan uyuşturucuyu anında tespit ederek narkotik suçlarla mücadelede kritik bir görev üstleniyor.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görev yapan narkotik dedektör köpekleri "Yuri" ve "Adam", uyuşturucuyla mücadelede kritik bir rol üstleniyor. 43 ilin geçiş noktası konumunda bulunan Kırıkkale'de, polis ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesi için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu mücadelede özel olarak eğitilmiş narkotik dedektör köpekleri büyük katkı sağlıyor. Araçlar, bagajlar ve gizli bölmelere saklanan uyuşturucu maddeleri başarıyla tespit eden "Yuri" ve "Adam", operasyonların başarısını artırıyor. Polis ekiplerinin operasyonel gücüne önemli katkı sunan köpekler, belirli aralıklarla gerçekleştirilen tatbikat ve eğitimlerle yeteneklerini geliştiriyor. Uzman eğitmenler eşliğinde yapılan eğitimlerde, farklı senaryolar uygulanarak köpeklerin hassas koku alma ve hızlı tepki verme becerileri artırılıyor.

"Gizlenmiş bölmelerdeki uyuşturucu köpeklerimizle tespit ediyoruz"

Narkotik köpeği idarecisi polis memuru Cem Gökgöz, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, uyuşturucu sevkiyatlarını engellemek için denetimlerin devam ettiğini belirtti. Kırıkkale'nin karayolu ulaşımında kritik bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Gökgöz, "Görev yaptığımız il, 43 ilin geçiş noktası olup stratejik bir konuma sahiptir. Doğu veya batı illerinden gerçekleştirilebilecek uyuşturucu sevkiyatlarında, insanların gözle veya kendi yetileriyle tespit edemeyeceği gizlenmiş uyuşturucu maddeler, hassas burunlara sahip narkotik köpeklerimiz aracılığıyla tespit edilmektedir. Bu sayede ilimizden uyuşturucu geçişini engellemek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" diye konuştu.

Narkotik köpeklerinin 3 farklı tepki şekli

Narkotik dedektör köpeklerinin uyuşturucu tespitinde 3 farklı tepki verdiğini anlatan Gökgöz, "Aktif tepki: Köpek, kokuyu veya saklandığı yeri bulduğunda patileriyle kazarak tespit ettiği noktayı işaret eder. Pasif pepki: Köpek, kokuyu aldığı yerde hareketsiz kalarak oturur veya yatar. Bu durum, uyuşturucunun bulunduğu alanın yüksekliğine göre değişebilir. Havlayarak tepki: Köpek, uyuşturucu kokusunu aldığı noktada havlayarak ekiplere tespit ettiği yeri gösterir" ifadesini kullandı.

Eğitim süreci ve göreve hazırlık

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından narkotik köpek idarecilerinin çeşitli testlerden geçtiğini aktaran Gökgöz, "Öncelikle bizler bir teste tabi tutuluyoruz. Bu testi başarılı bir şekilde geçtikten sonra Başkanlığımızın uygun gördüğü köpeklerle 3,5 aylık bir eğitim sürecine başlıyoruz. Eğitimi başarıyla tamamladığımızda, eğitim aldığımız köpeklerle birlikte görev yapacağımız illere dönüyoruz. Eğitim sürecinde, köpeklerimizle olan bağımızı ve iletişimimizi güçlendirmeye özen gösteriyoruz. Onları bir mesai arkadaşı olarak görüyoruz ve sağlıklarını, antrenmanlarını aksatmadan görevimizi özverili bir şekilde yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı. Gökgöz, narkotik köpeklerinin eğitime anne sütünden kesildikten sonra başladığını belirterek, "Bu süreçte 3, 6, 9 ve 12 aylık periyotlarla testlere tabi tutulurlar. Her aşamayı başarıyla geçen köpekler, bir sonraki seviyeye geçer. 1 yaşını tamamlayan köpekler, uygun görülen branşlarda belirlenen idareci personel ile birlikte kurslarını tamamlayarak aktif görev yerlerine gönderilir" dedi.

"Her türlü iklim şartlarına uyum sağlayan köpekler seçiliyor"

Köpeklerin eğitimlerinde belirli kriterlerin gözetildiğini belirten Gökgöz, "Genellikle sağlıklı, sosyal, özgüvenli ve avlanma içgüdüsü yüksek köpekler tercih edilmektedir. Ayrıca açık ve kapalı alanlarda çalışabilecek, dengeli huya ve sağlam karaktere sahip, her türlü iklim şartlarına ve ortama uyum sağlayabilecek köpekler seçilmektedir" şeklinde konuştu. Veteriner hekimlerin kontrolünde günlük olarak kuru mama ile beslendiklerini söyleyen Gökgöz, "Takviye olarak ödül mamaları ve konserve mamalar da verilmektedir" ifadelerini kullandı.

Kırıkkale'de 2 narkotik köpeği görev yapıyor

Narkotik köpeği idarecisi polis memuru Mustafa Kol ise Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2 narkotik köpeğinin görev yaptığını belirtti. Kol, "Kırıkkale'de iki narkotik köpeğimiz bulunmaktadır. Biri narkotik köpeği 'Adam', diğeri ise hem narkotik hem de banknot arama köpeği olan 'Yuri', bu köpeklerin günlük rutinleri kapsamında, sabah saatlerinde KEM yerleşkesine geldiklerinde ilk olarak sağlık kontrolleri yapılmaktadır. Ardından tuvalet alanlarına çıkarılarak temizlikleriyle ilgilenilmektedir. Günlük bakım süreçleri kapsamında tımar işlemleri gerçekleştirilmekte ve gün içerisinde rutin arama faaliyetlerine devam edilmektedir" diye konuştu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Narkotik Köpeklerle Uyuşturucu Mücadelesi - Son Dakika

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