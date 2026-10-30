Kırıkkale\'de narkotik operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı, 3 bin 920 lira ele geçti

Kırıkkale'de narkotik operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı, 3 bin 920 lira ele geçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen narkotik operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 hassas terazi ve 3 bin 920 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında Y.U. isimli şüpheliden 9,93 gram sentetik kannabinoid, 4,76 gram metamfetamin, 2,29 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 920 lira ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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