Kırıkkale'de Öğrenci Güvenliği İçin Denetimler - Son Dakika
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Kırıkkale'de Öğrenci Güvenliği İçin Denetimler

Kırıkkale\'de Öğrenci Güvenliği İçin Denetimler

KYK yurtları çevresinde gerçekleştirilen denetimlerle öğrencilerin huzuru ve güvenliği sağlanıyor.

11.10.2024 02:18
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Kırıkkale'de, üniversite şehri Yahşihan ilçesinde KYK yurtları çevresinde gece yarısına kadar süren denetimlerle öğrencilerin huzuru ve güvenliği sağlanıyor.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun bulunduğu bölgelerde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Yaklaşık 38 bin öğrencinin yaşadığı ilçede, trafik güvenliği ve asayişin sağlanması amacıyla polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Asayiş Şubesi ekipleri ile Motosikletli Yunus Timleri ve bekçiler tarafından yapılan denetimler, gece yarısına kadar devam etti. Öğrenci yurtlarının çevresinde de yapılan denetimlerle huzurun korunması ve muhtemel güvenlik sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bunun yanı sıra yapılan trafik kontrollerinde sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları da gerçekleştirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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