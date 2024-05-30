Kırıkkale'de öğretmeni darp eden şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Kırıkkale'de öğretmeni darp eden şahıs gözaltına alındı

Kırıkkale\'de öğretmeni darp eden şahıs gözaltına alındı

Kırıkkale'de bir ilkokulda çıkan tartışmada sınıf öğretmeni, öğrenci velisi tarafından darp edildi. Öğretmenin çenesine aldığı yumruk darbesiyle yaralanması üzerine polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayı kınayarak adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

30.05.2024 22:37
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Kırıkkale'de tartıştığı sınıf öğretmenini, attığı yumrukla yaralayan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Kırıkkale il merkezinde bulunan Kale Şehit Ferhat Bozkurt İlkokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulda görevli sınıf öğretmeni M.K. ile öğrenci velisi Y.Ç. arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında, öğretmen M.K., Y.Ç. tarafından darp edildi. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çenesine aldığı yumruk darbesi ile yaralanan M.K., sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Öğretmeni darp eden Y.Ç. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Y.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Konu ile ilgili Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Şehrimizdeki bir ilkokulumuzda sınıf öğretmenimiz öğrenci velisi tarafından, görev yaptığı okulda fiziki şiddete maruz kalarak darp edilmiştir. Ambulansla hastaneye götürüldükten sonra acil serviste tedavi edilerek taburcu olan öğretmenimizi ziyaret eden Milli Eğitim Müdürümüz Rıza Aydın, geçmiş olsun dileklerini ileterek öğretmenimizin durumun hakkında doktordan bilgi almıştır. Olayla ilgili olarak adli soruşturma başlatılmıştır. Öğretmene yönelik şiddet olayını kınıyor ve başta öğretmenimiz olmak üzere tüm eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşanan bu ve benzer olayların tekrar yaşanmamasını temenni ediyoruz" denildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kırıkkale, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de öğretmeni darp eden şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

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