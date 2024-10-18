Kırıkkale\'de Okul Güvenliği Denetimleri

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Kırıkkale'de polis ekiplerince, öğrenci güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde denetimler devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Trafik Şubesi ekipleri, okul çevrelerinde güvenliği sağlamak amacıyla denetimlerine devam ediyor. İki farklı okul bölgesinde gerçekleştirilen uygulamalarda, 25 kişinin GBT sorgulaması yapıldı ve 22 aracın genel kontrolleri gerçekleştirildi. Denetimlerde kurallara uymayan 2 araç sürücüsüne ceza kesilirken, bir motosiklet ise trafikten men edildi. Denetimlerin öğrencilerin güvenliği için düzenli olarak sürdürüleceği belirtildi. - KIRIKKALE