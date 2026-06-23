Kırıkkale'de Patlama: 2 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırıkkale'de Patlama: 2 Ölü

Kırıkkale\'de Patlama: 2 Ölü
23.06.2026 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yahşihan'daki mühimmat imha sahasında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde mühimmat imha sahasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 2 kişinin kimliği belli oldu.

Olay, Yahşihan ilçesindeki Bedesten mevkiinde bulunan mühimmat imha sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mühimmatın patlaması sonucu Assan Grup firması personeli Turan Göl (48) ile İdris Tayyip Duruş (30) olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kolluk kuvvetleri tarafından olay yerinde geniş güvenlik tedbiri alındı. Olay yerine gelen Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim de yetkililerden bilgi aldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenazeler, hastane morguna kaldırıldı. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kırıkkale, Yahşihan, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de Patlama: 2 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de Kriz: Bursa İl Başkanı Görevden Alındı CHP'de Kriz: Bursa İl Başkanı Görevden Alındı
Nijerya’nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi öldü Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi öldü
Sarı alarm verildi Merakla beklenen Fransa-Irak maçı ertelenebilir Sarı alarm verildi! Merakla beklenen Fransa-Irak maçı ertelenebilir
Hindistan’da eğitim merkezi yandı: 14 ölü Hindistan’da eğitim merkezi yandı: 14 ölü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Irak liderleriyle telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Irak liderleriyle telefonda görüştü
Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler: 5 kuruşa 4 takla atan insansın Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler: 5 kuruşa 4 takla atan insansın

17:04
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti
16:57
Kılıçdaroğlu’na Ayhan Bilgen’den sürpriz destek Paylaştığı dilekçe DEM Partilileri zora sokacak
Kılıçdaroğlu'na Ayhan Bilgen'den sürpriz destek! Paylaştığı dilekçe DEM Partilileri zora sokacak
16:38
Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
16:34
CHP’de olağan kurultay takvimi için tarih verildi
CHP'de olağan kurultay takvimi için tarih verildi
16:07
Kırıkkale’de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu
Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu
15:00
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na “Gelme“ dedi
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gelme" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 17:32:31. #7.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de Patlama: 2 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.