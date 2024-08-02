Kırıkkale'de PKK/KCK Propagandası Yapan Şahıs Tutuklandı

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Kırıkkale'de sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK terör örgütü lehine propaganda yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE