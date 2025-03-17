Kırıkkale'de Polisiye Operasyon: 102 Şüpheli Yakalandı

Kırıkkale'de polis ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği operasyonlarda 102 şüpheli yakalanırken, 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 10-16 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 102 şüpheli yakalanırken, 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli ise yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda toplam 6 bin 805 kişi ve 416 araç sorgulandı. Denetimlerde, 2 tabanca, 2 tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 50 adet fişek, 1,16 gram metamfetamin ve 0,6 gram sıvı narkotik madde ele geçirildi. - KIRIKKALE