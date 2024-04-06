Kırıkkale\'de Ramazan Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğu

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Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu başladı.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu. Araç yoğunluğu sebebiyle tedbirlerin alındığı kara yolundaki uygulama noktalarında, polis ve jandarma ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi.

Kırıkkale- Ankara Karayolu üzerindeki Yahşihan ilçesindeki uygulama noktasında jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, durdurulan araç sürücüleri ile yolcuların genel bilgi toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Trafik yoğunluğunun sabah saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

Otobüs şoförü Ahmet Topsakal, "Yollar biraz kalabalık. Denetimler de sıkı. Yolcularımıza da kemer konusunda her şeyi ikaz ediyoruz. Bayram telaşı biraz hızlı geçiyor" dedi. - KIRIKKALE