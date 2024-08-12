Kırıkkale\'de Ruhsatsız Tabanca Yakalandı

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Kırıkkale'de 4 adet ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde yapılan denetimler sırasında şüpheli şahıs Y.A.'nın yanında bulundurduğu 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE