Kırıkkale\'de Sentetik Ecza Hapı İle Yakalanan İki Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

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Kırıkkale'de sentetik 392 adet ecza hapı ile yakalanan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, sokak satıcıların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda F.A. ve Y.B. isimli şahısların üzerinde 392 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE