Kırıkkale'de Servis Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 9'u İşçi, 11 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kırıkkale'de Servis Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 9'u İşçi, 11 Kişi Yaralandı

Kırıkkale\'de Servis Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 9\'u İşçi, 11 Kişi Yaralandı

Kırıkkale-Kayseri D200 kara yolu üzerindeki Bağdat Köprüsü'nde meydana gelen trafik kazasında, servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 9'u işçi olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

28.08.2024 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9'u işçi, 11 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale- Kayseri D200 kara yolu üzerindeki Bağdat Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D. idaresindeki 71 S 0376 plakalı Ford marka servis minibüsü, önünde seyreden H.B.'nin kullandığı 34 KUF 506 plakalı Opel marka otomobile çarptı. Meydana gelen trafik kazasında otomobildeki B.B., B.A., B.A.C., G.B. ile servis aracında bulunan M.B., İ.A., V.C.G., C.Ç., Y.U. A.Ç., M.Z.B. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk tedavinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 11 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle, kara yolundaki araç trafiği, polis ekiplerince tek şerit üzerinden kontrollü şekilde sağlandı. Kaza alanında yapılan incelemenin ardından araçlar, yoldan kaldırıldı. Kara yolu, çift taraflı olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Kayseri, 3-sayfa, trafik, Bağdat, Acil Durum, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Servis Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 9'u İşçi, 11 Kişi Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:13 İlk 3’e bankalar damga vurdu İşte 2023’te en çok vergi ödeyen 100 şirket İlk 3'e bankalar damga vurdu! İşte 2023'te en çok vergi ödeyen 100 şirket
10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu! İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var
10:15 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in annesinden kafa karıştıran açıklamalar Diyarbakır'da kaybolan Narin'in annesinden kafa karıştıran açıklamalar
09:48 Maymun çiçeği hızla yayılıyor Vaka sayısı da ölü sayısı da korkutucu boyutlara ulaştı Maymun çiçeği hızla yayılıyor! Vaka sayısı da ölü sayısı da korkutucu boyutlara ulaştı
17:06 Göçmen kaçakçılığında yeni yöntem Düzeneği gören ekipler şaştı kaldı Göçmen kaçakçılığında yeni yöntem! Düzeneği gören ekipler şaştı kaldı
17:17 Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu
17:13 Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı Real Madrid’den Endrick için akılalmaz imza Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı! Real Madrid'den Endrick için akılalmaz imza
17:10 Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi
16:35 Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek Şartlar da oran da belli gibi Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi
16:34 ABD’de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı ABD'de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı
16:22 Resmi teklif yapıldı bile Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı aldı alacak Resmi teklif yapıldı bile! Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı aldı alacak
16:22 Polonyalı Kaleci Wojciech Szczesny, futbolu bıraktı Polonyalı Kaleci Wojciech Szczesny, futbolu bıraktı
16:19 Yeşilçam’ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti 90’lı yılların Müzevir Müzeyyeni’ydi... Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti! 90'lı yılların Müzevir Müzeyyeni'ydi...
16:10 Parayı cebine koyup markete gitti Küba’da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor Parayı cebine koyup markete gitti! Küba'da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 11:51:36. #1.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de Servis Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 9'u İşçi, 11 Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement