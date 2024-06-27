Kırıkkale'de Sevgilisini Maket Bıçağıyla Öldüren Sanık İkinci Kez Hakim Karşısına Çıktı

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Kırıkkale'de yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu 42 yaşındaki sevgilisini maket bıçağıyla öldüren sanık, "Eşim doğum yapacaktı, Ankara'ya gidecektim. Fidan evime geldi ve 'Gidemezsin' dedi. Ben de bu yüzden çocuğumu göremedim. Olay günü Fidan beni evimin önünden aldı, daha sonra bana küfür etti" dedi.

4 Nisan'da meydana gelen olayda, 71 ADB 637 plakalı otomobille hareket halindeyken Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı'nda Fidan Cantemir tartışma nedeniyle yaptığı kaza sonrasında sevgilisi Emrah B.'nin maket bıçağı darbeleriyle ağır yaralanmıştı. Cantemir, tedavi gördüğü Yüksek İhtisas Hastanesi'nde 20 gün sonra hayatını kaybetmişti. Olayın ardından cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan Emrah B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Fidan Cantemir'i (42) maket bıçağıyla boğazından bıçaklayarak öldüren sanık Emrah B., ikinci kez hakim karşısına çıktı. Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "kasten öldürme" ve "mala zarar verme" suçlarından yargılanan sanık Emrah B, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık Emrah B.'nin yakınları ve avukatı, maktul Cantemir'in yakınları ile eşi A.C. ise duruşma salonunda hazır bulundu.

" KADES'i ararım diyerek uzaklaştırmaya çalışıyordu"

Mahkeme heyetine olayı anlatan tanık R.A., "Yardıma ihtiyaç var mı diye sordum, 'Yok, bunu başımdan al yeter' dedi. O sırada da 'Aracın içinden telefonu alırım, KADES'i ararım' diyerek Emrah B.'yi uzaklaştırmaya çalışıyordu. Sadece tartışma vardı" diyerek Emrah B.'nin maktulün arabasına bindiğini ve 100 metre kadar ilerlediğini söyledi.

Sanık Emrah B.'nin annesi Y.B., oğlunun kazandığı parayı eve getirmediğini ve parayı maktulle beraber harcadığını söyledi.

"Fidan evime gelerek beni tehdit etti"

Sanığın eşi N.B. ise, olaydan bir ay önce maktulün kendisine hakaret ettiğini ve tehdit ettiğini ifade ederek, "Fidan evime gelerek beni tehdit etti. Beni evden dışarı attı, 'Sen niye boşanmıyorsun' dedi ve hakaretler etti. Eşimin mesajlarını okudum. 'Sen niye gelmiyorsun, seni özledim' yazıyordu" dedi.

Fidan Cantemir'in eşi A.C. ve avukatları, tanıkların beyanlarını kabul etmediklerini belirtti.

"Bana küfür etti"

Duruşmada savunma yapan 2 çocuk babası sanık Emrah B., "Eşimi tehdit etmiş. Eşim bu nedenle Diyarbakır'a gitti. Daha sonra eşimi getirdim. Eşim doğum yapacaktı, Ankara'ya gidecektim. Fidan evime geldi ve 'Gidemezsin' dedi. Ben de bu yüzden çocuğumu göremedim. Olay günü Fidan beni evimin önünden aldı, daha sonra bana küfür etti" şeklinde konuştu.

Mahkeme, Emrah B.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 11 Temmuz tarihine erteledi. - KIRIKKALE