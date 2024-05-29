Kırıkkale\'de Sosyal Medyada Silah Paylaşımı Yapan Şahıslara Adli İşlem

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Kırıkkale'de sosyal medya hesaplarından ellerindeki silahlarlarla çektirdikleri fotoğrafları paylaşan iki şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edilen bilgiye göre, Kırıkkale Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koordineli yürütülen çalışma neticesinde D.Y. isimli şahsın sosyal medya hesabından, elindeki silahla çektirdiği fotoğrafı paylaştığı tespit edildi. Ekipler tarafından şahsın adresinde yapılan aramada 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet şarjör ve 185 adet fişek ele geçirildi. şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Sosyal medya hesabından tüfekle paylaşım yapan E.İ. isimli şahıs da Kırıkkale Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler tarafından yapılan aramada 1 adet tüfek ele geçirildi. şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE