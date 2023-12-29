Kırıkkale\'de tarihi eser operasyonu: İncil ve obje ele geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan İncil ve obje ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığı ve kaçak ürün ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, son bir haftada yapılan operasyonlarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen İncil ve obje ile 30 litre kaçak içki, 110 adet kaçak sigara, 9 adet alkol yapım kiti, 2 adet gümrük kaçağı kulaklık ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Çalışmaların azim ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - KIRIKKALE