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Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 1 gözaltı - Son Dakika
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Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 1 gözaltı

Kırıkkale'de gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a mensup bir yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'ın faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla çalışma yaptı. Operasyonda Irak uyruklu D.O.S.M. isimli şüpheli gözaltına alındı ve sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

15.01.2024 - 18:31,
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Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 1 gözaltı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda bir yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı. Ekipler, örgütte faaliyette bulunduğu ve Irak mahkemelerince hakkında arama kararı olduğu tespit edilen Irak uyruklu D.O.S.M.'yi şehitr merkezinde kaldığı evde yakaladı. Şüpheli, sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kırıkkale\'de terör örgütü DEAŞ\'a operasyon: 1 gözaltı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 1 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 1 gözaltı - Son Dakika
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