Kırıkkale'de trafik denetimlerinde 85 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de trafik denetimlerinde 85 araç trafikten men edildi

Kırıkkale\'de trafik denetimlerinde 85 araç trafikten men edildi

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan geniş çaplı trafik denetimlerinde 7-13 Şubat tarihleri arasında 8 bin 403 araç denetlendi. Denetimler sonucunda çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 85 araç trafikten men edildi.

14.02.2024 09:18  Güncelleme: 09:19
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Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik denetimlerinde 85 araç trafikten men edildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 7-13 Şubat tarihleri arasında il genelinde geniş çaplı trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 8 bin 403 aracın denetlendi. Polis ekiplerince yapılan denetimlerde aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 85 araç trafikten men edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de trafik denetimlerinde 85 araç trafikten men edildi - Son Dakika


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