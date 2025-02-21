Kırıkkale'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Kırıkkale'de otomobil beton duvara çarptı: 2 ağır yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin beton duvara çarptığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Kaletepe Mahallesi Kırgız Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.T. idaresindeki 06 HRM 64 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton duvara çarptı. Kazada sürücü ile yanında bulunan yolcu N.A. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kullanılamaz hale gelen otomobil, trafik ekiplerince olay yerinde yapılan tahkikatın ardından otoparka çekildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.