Kırıkkale\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kırıkkale'de intihar vakasına giden sivil ekip aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ü. idaresindeki otomobil ile intihar vakasına giden sivil ekip aracı kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 2'si polis 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak ambulanslara taşındı. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 yaralının da hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafik ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE