Kırıkkale\'de Trafik Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

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Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin demir bariyerlere çarptığı kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Ankara D200 karayolu üzerindeki Irmak köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. idaresindeki 19 UC 774 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı. Kazada, otomobil kullanılamaz hale geldi, sürücü ise ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza alanında yapılan incelemenin ardından otomobil çekiciyle otoparka götürüldü. - KIRIKKALE