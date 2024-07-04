Kırıkkale\'de trafik kazasında hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi memleketine gönderildi

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Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Muhammed Şirin Yazıcı'nın cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Ağrı'ya gönderildi. Yazıcı'nın 2 aylık evli olduğu öğrenildi.

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Muhammed Şirin Yazıcı (30) için tören düzenlendi. 30 yaşındaki Yazıcı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, Yüksek İhtisas Hastanesi morgundan cenaze aracıyla törenin yapıldığı İl Emniyet Müdürlüğü binası önüne getirildi. Törende, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Mustafa Topal tarafından dua edildi. Tören sonrası Muhammed Şirin Yazıcı'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine gönderildi.

Törenin ardından Vali Mehmet Makas, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, Yazıcı'nın kardeşi Muhammed Hanifi Yazıcı'ya yakınlarına başsağlığı diledi.

2 aylık evliydi

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Yazıcı, Tekirdağ Adliyesi'nde memur olarak görev yapan Sümeyra Kılıç Yazıcı ile 2 aylık evli olduğu belirtildi. Yazıcı'nın kardeşi Muhammed Hanifi Yazıcı'nın da polis olduğu öğrenildi.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, kurum müdürleri, polis memurları ile yakınları katıldı.

Olay

Kırıkkale- Konya kara yolu üzerindeki Hacılar Beldesi yakınlarında saat 04: 00'da meydana gelen trafik kazasında, S.Ö. idaresindeki 39 BA 184 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, sürücü S.Ö. (27) ile polis memurları H.C.U. (27) ve Muhammed Şirin Yazıcı (30) yaralandı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde polis memuru Yazıcı, kaldırıldığı Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sürücü ile polis memuru H.C.U.'nun da Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. - KIRIKKALE