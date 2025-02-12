Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar kapsamında E.Ö. ve D.Ş. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 15 adet sentetik ecza ve 4,75 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, D.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE