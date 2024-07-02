Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kırıkkale'de uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, sokak satıcılarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 14 şüpheli hakkında başlatılan yasal işlem sürüyor. Üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 1 şüpheli ise işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ayrıca, yapılan aramalarda da 908 adet sentetik ecza hapı, 1 gram metamfetamin, 2,47 gram esrar, 23 gram skunk ele geçirildi. - KIRIKKALE