Kırıkkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda O.S.G. ve M.Z.Ö. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 10,42 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE