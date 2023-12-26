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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 20 Şüpheliden 3'ü Tutuklandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 20 Şüpheliden 3'ü Tutuklandı

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan 20 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda 1 kilo 107 gram esrar, 4 gram sentetik kannabinoid, 2 gram metamfetamin, 4 gram skunk ve bin 88 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Diğer 16 şüpheli hakkında ise adli soruşturma devam ediyor.

Kırıkkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: 20 Şüpheliden 3\'ü Tutuklandı
26.12.2023 - 13:04,
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Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan 20 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, son bir haftada sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 1 kilo 107 gram esrar, 4 gram sentetik kannabinoid, 2 gram metamfetamin, 4 gram skunk, bin 88 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı. 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 16 şüpheli hakkında da başlatılan adli soruşturma sürüyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 20 Şüpheliden 3'ü Tutuklandı - Son Dakika


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