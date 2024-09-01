Kırıkkale\'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

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Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, yapılan son operasyonda, 2 bin 800 adet sentetik hap ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Y.C.A., M.S.B., R.Ş., Y.E.K. ve M.D. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.D., M.S.B. ve Y.C.A., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı. - KIRIKKALE