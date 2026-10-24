Kırıkkale\'de uyuşturucudan 2 yıl 6 ay hapis cezası alan hükümlü tutuklandı

Kırıkkale'de "uyuşturucu ticareti" suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.B.K. (27) yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklandı.