Kırıkkale'de yağışta devrilen işçi midibüsünde 1'i ağır 15 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kırıkkale'de yağışta devrilen işçi midibüsünde 1'i ağır 15 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Kırıkkale\'de yağışta devrilen işçi midibüsünde 1\'i ağır 15 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kırıkkale\'de yağışta devrilen işçi midibüsünde 1\'i ağır 15 kişi yaralandı
Haber Videosu

Kırıkkale-Konya kara yolunda yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde işçi servisi midibüsü devrildi. Araçtaki 15 işçi yaralandı, yaralılardan birinin durumu ağır; işçilerin Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü çalışanı olduğu öğrenildi ve jandarma inceleme başlattı.

Kırıkkale'de işçileri taşıyan servis aracının yağış sebebiyle kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu 1'i ağır 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.40 sıralarında Kırıkkale- Konya kara yolu üzerindeki Karaahmetli köyü yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'den Ankara'nın Bala ilçesi istikametine seyir halinde olan N.K. idaresindeki 06 GBM 698 plakalı midibüs, yağışlı havada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, araçta bulunan 15 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralanan işçilerin, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü çalışanı olduğu öğrenildi. Jandarma trafik ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüKırıkkaleİncelemeJandarma3. SayfaOtomobilGüncelKonyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Didem Soydan 20 dönüm arazi aldı Nedeni duyanları şaşırttı Didem Soydan 20 dönüm arazi aldı! Nedeni duyanları şaşırttı
Pelin Karahan’ın para biriktirme yöntemi şaşırttı Sırrını açıkladı Pelin Karahan'ın para biriktirme yöntemi şaşırttı! Sırrını açıkladı
Okan Buruk kazandığı derbi sonrası ahlar vahlar etti İşte üzüntü duyduğu durum Okan Buruk kazandığı derbi sonrası ahlar vahlar etti! İşte üzüntü duyduğu durum
Uğurcan Çakır’dan Ederson için bomba yorum Uğurcan Çakır'dan Ederson için bomba yorum
Japon otomotiv devinden tarihi karar Benzinli araçlara veda Japon otomotiv devinden tarihi karar! Benzinli araçlara veda
Antalya’da görülmemiş felaket 4 işçi öldü, valinin sözleri şaşırttı Antalya'da görülmemiş felaket! 4 işçi öldü, valinin sözleri şaşırttı
5 can alan hortumun ardından korkunç manzara 5 can alan hortumun ardından korkunç manzara
Acun Ilıcalı yıllar sonra anlattı: Nisa’yı ceset gibi taşıdık Acun Ilıcalı yıllar sonra anlattı: Nisa’yı ceset gibi taşıdık
09:33
Fenerbahçe otobüsü tesislere döndü Görenler şaşırdı
Fenerbahçe otobüsü tesislere döndü! Görenler şaşırdı
09:22
Derbi sonrası ortalık karıştı Mert Hakan’ın hareketine tepki yağdı
Derbi sonrası ortalık karıştı! Mert Hakan'ın hareketine tepki yağdı
08:55
Antalya’da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
Antalya'da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
08:40
İstanbul’da şiddetli sağanak 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı
İstanbul'da şiddetli sağanak! 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı
08:28
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti Polis her yerde sapığı arıyor
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor
08:15
WhatsApp’ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı Tek tek evlerinden aldılar
WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar
07:25
Japonya’dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın
Japonya'dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın
07:09
Bakırköy Belediyesi’ne operasyon 5’i başkan yardımcısı 56 kişi gözaltında
Bakırköy Belediyesi'ne operasyon! 5'i başkan yardımcısı 56 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 09:49:38. #7.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de yağışta devrilen işçi midibüsünde 1'i ağır 15 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei