Kırıkkale'de Yaşlı Kadını Bıçakla Öldüren Zanlı ve Ailesi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de Yaşlı Kadını Bıçakla Öldüren Zanlı ve Ailesi Adliyeye Sevk Edildi

Kırıkkale'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, yaşlı kadını bıçakla öldüren 30 yaşındaki zanlı ile olayı bildirmeyen zanlının annesi, eşi ve iki kardeşi adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri, cinayetin zanlısını evinde gözaltına alırken, aynı zamanda zanlının ailesini de gözaltına aldı. Zanlı ve ailesi sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

12.06.2024 15:14
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Kırıkkale'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, yaşlı kadını bıçakla öldüren 30 yaşındaki zanlı ile olayı bildirmeyen zanlının annesi, eşi ve iki kardeşi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Kırıkkale'de 4 katlı bir binanın ikinci katında yaşayan Gülistan Avcı'nın (80) cansız bedeni, akşam saatlerinde torunu tarafından bulundu. Hemen olay yerine gelen polis ekipleri, geniş çaplı bir araştırma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, olay yerindeki kan izlerinin "luminol" yöntemiyle incelenmesi ve çevredeki güvenlik kameralarının kontrol edilmesiyle, 30 yaşındaki komşu O.T.'nin cinayet zanlısı olduğu tespit edildi.

Zanlının ailesi de adliyeye sevk edildi

Polis ekipleri, 6 iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek O.T.'yi gizlendiği evinde gözaltına aldı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, O.T.'nin cinayeti polise bildirmeyen eşi B.T., annesi S.T., kardeşleri G.T. ve M.K.T. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı ve ailesi sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Kırıkkale, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Yaşlı Kadını Bıçakla Öldüren Zanlı ve Ailesi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Yaşlı Kadını Bıçakla Öldüren Zanlı ve Ailesi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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