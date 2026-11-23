Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 213 gram esrar, 2 kök kenevir ve 3 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, Keskin ilçesinde İ.C. (62), M.M. (48) ve Z.M.'nin (35) evlerinde yapılan aramalarda 5 parça halinde yaklaşık 213 gram esrar, 2 kök kenevir, bir iklimlendirme sistemi ve 3 cep telefonu ele geçirdi. Ekipler ayrıca 2 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.