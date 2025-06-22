Kırkağaç\'ta Yangın Yeniden Alevlendi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde dün başlayan ve bu sabah kontrol altına alınan yangın farklı noktadan yeniden alevlenirken, yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

Yangın Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe Mahallesinde çıktı. Dün başlayan ve 16 saat süren çalışmalarla kontrol altına alınan yangın farklı bölgeden yeniden alevlendi. Saat 12.20 sıralarda kuvvetli rüzgarın da etkisiyle başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 4 helikopter, 25 arazöz, 11 su tankeri ve 4 dozer ile havadan ve karadan müdahale ediliyor. - MANİSA