Kırklareli Alpullu Beldesinde Yük Taşıyan Araçlara Denetim - Son Dakika
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Kırklareli Alpullu Beldesinde Yük Taşıyan Araçlara Denetim

Kırklareli Alpullu Beldesinde Yük Taşıyan Araçlara Denetim

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu Beldesinde, Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından yük taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde fenni muayene, takograf kullanımı, sürücülerin yasal hız sınırları ile çalışma/dinlenme sürelerine uyup uymadığı, alkol etkisi altında araç kullanımı ve araçların zorunlu mali sigortaları konularında kontrol gerçekleştirildi. Denetim ekibi, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

04.05.2024 13:23
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu Beldesinde, yük taşıyan araçlar denetlendi.

Edinilen bilgiye göre, Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı, trafik ekipleri tarafından yük taşıma yapan araçlara yönelik denetim yapıldı.

Jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçlarda, fenni muayene, takograf kullanımı, sürücülerin yasal hız sınırları ile çalışma/dinlenme sürelerine uyup uymadığı, alkol etkisi altında araç kullanımı ve araçların zorunlu mali sigortaları konularında denetim gerçekleştirildi.

Denetim ekibi yük taşıyan araç sürücülerine, kendilerinin ve diğer yol kullanıcılarının can güvenliğini sağlamak için trafik kurallarına uymaları konusunda uyarı ve ikazlarda bulundu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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