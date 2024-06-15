Kırklareli Babaeski'de Bayram Tedbirleri Kapsamında Radar Uygulaması Yapıldı - Son Dakika
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Kırklareli Babaeski'de Bayram Tedbirleri Kapsamında Radar Uygulaması Yapıldı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bayram tedbirlerini arttıran polis ve jandarma ekipleri trafikte radar uygulaması yaparak hız sınırlarını aşan sürücülere cezai işlem uyguladı. Ayrıca emniyet kemeri denetimi de yapılan uygulamalar, bayram tatili boyunca aralıksız olarak devam edecek.

15.06.2024 10:01
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bayram tedbirlerini arttıran polis ve jandarma ekipleri trafikte radar uygulaması yaptı.

İlçenin farklı noktalarında, Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından radarla hız kontrolü yapıldı. Hız sınırı aşan sürücülere para cezası kesildi.

Radar uygulaması ile birlikte sürücülere ayrıca emniyet kemeri denetimi de yapıldı. Yapılan denetimlerde, hız sınırlarını aşan kurallara uymayan 20 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Bayram tatili boyunca devam edecek olan denetimler, sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için aralıksız sürdürüleceği belirtildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli Babaeski'de Bayram Tedbirleri Kapsamında Radar Uygulaması Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli Babaeski'de Bayram Tedbirleri Kapsamında Radar Uygulaması Yapıldı - Son Dakika
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