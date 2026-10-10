Kırklareli Babaeski\'de çöplük yangını ağaçlığa sıçradı, ekipler ve köylüler söndürdü

Kırklareli Babaeski'de çöplük yangını ağaçlığa sıçradı, ekipler ve köylüler söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Babaeski'ye bağlı Erikleryurdu köyünde çöplük alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki ağaçlık alana yayıldı. İtfaiye ve orman ekipleri ile köylülerin müdahalesi sonucu söndürülen yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Erikleryurdu köyünde çöplük alanda çıkan ve ağaçlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin ve köylülerin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Erikleryurdu köyündeki çöplük alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, çevredeki ağaçlık alana sıçradı. Yangını fark eden köylüler, yangın söndürme tankeriyle alevlere müdahale ederken, ihbar üzerine bölgeye Babaeski İtfaiye Müdürlüğü, Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve orman ekiplerinin köylülerle birlikte yürüttüğü çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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