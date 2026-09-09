Kırklareli Babaeski'de kazada hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuk gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika
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Kırklareli Babaeski'de kazada hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuk gözyaşlarıyla toprağa verildi

Kırklareli Babaeski\'de kazada hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuk gözyaşlarıyla toprağa verildi
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Çağlar Özay, Mutlu Köyü'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazını Babaeski İlçe Müftüsü Abdullah Uygun kıldırdı; küçük çocuk, gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Çağlar Özay, Mutlu Köyünde gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla okul sıralarında yerini almaya hazırlanan ancak geçirdiği trafik kazası hayatını kaybeden Çağlar Özay için Mutlu köyünde cenaze töreni düzenlendi. Çağlar'ın cenazesi, ikindi namazının ardından Mutlu köyündeki okul binasının önüne getirildi. Burada ailesi, yakınları, köy sakinleri ve vatandaşların katılımıyla cenaze namazı kılındı. Cenaze namazını Babaeski İlçe Müftüsü Abdullah Uygun kıldırdı.

Henüz 7 yaşında hayata veda eden Çağlar'ın, eğitim öğretim yılının başladığı günlerde son yolculuğuna uğurlanması köyde büyük üzüntüye neden oldu. Kılınan cenaze namazının ardından Çağlar Özay'ın cenazesi dualar eşliğinde Mutlu Köyü Mezarlığı'na götürüldü. Çağlar, burada ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İHA

Kırklareli, 3. Sayfa, Babaeski, Trafik, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli Babaeski'de kazada hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuk gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli Babaeski'de kazada hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuk gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika
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