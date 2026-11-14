Kırklareli Babaeski\'de rüzgâr ağaçları araçların üzerine devirdi, maddi hasar oluştu

Kırklareli Babaeski'de rüzgâr ağaçları araçların üzerine devirdi, maddi hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde şiddetli rüzgârın etkisiyle devrilen ağaçlar, park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, ihbarlar üzerine bölgeye giden ekipler ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.
İlçede etkisini artıran rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgara dayanamayan ağaçların otomobillerin üzerine devrilmesi sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbarlar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, devrilen ağaçların kaldırılması için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
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