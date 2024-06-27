Kırklareli Babaeski'de Tıra Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Kırklareli Babaeski'de Tıra Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü, 1 Yaralı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana gelen kazada, bir otomobil tıra çarparak hurdaya döndü ve 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralının sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

27.06.2024 21:31
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, TEM Otoyolu Edirne istikametinde tıra çarpan otomobil hurdaya döndü, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Babaeski ilçesi Demirkapı köyü mevkii TEM Avrupa Otoyolu Edirne yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul yönünden Edirne istikametine gitmekte olan 22 AU 006 plakalı Audi marka otomobil, önünde seyir halindeki 76 AAS 302 plakalı tıra arka çarptı.

Otomobilin hurdaya döndüğü kaza sonrası çevredeki diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsünün hafif yaralı olduğunu tespit ederek, müdahalede bulundu. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli Babaeski'de Tıra Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli Babaeski'de Tıra Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü, 1 Yaralı - Son Dakika
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