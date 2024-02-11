Kırklareli Babaeski'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Kırklareli Babaeski'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kırklareli Babaeski\'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

11.02.2024 19:08
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 34 GFH 872 ve 39 EZ 194 plakalı otomobiller, D100 Karayolu Müsellim köyü sapağında çarpıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Selim G., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kırklareli Babaeski'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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