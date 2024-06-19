Kırklareli Babaeski'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Babaeski ilçesine bağlı Sinanlı köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 HKV 691 plakalı otomobil ile 39 SV 296 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ